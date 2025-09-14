В ночь на 14 сентября сразу на несколько регионов России были совершены попытки нападения со стороны украинских БПЛА. В пяти субъектах введены «Опасность атаки БПЛА». Обо всем, что известно к этому моменту — в материале URA.RU.
На какие регионы попытались напасть
Угрозу атаки БПЛА зафиксировали в Орловской, Белгородской, Ленинградской и Волгоградской областях. Также вероятность атаки ввели в Краснодарском крае. Один БПЛА сбит в Киришском районе Ленинградской области.
Ограничения в аэропортах
В авиагавани Санкт-Петербурга (Пулково) и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Спустя несколько часов ограничения были сняты с аэропорта Калуги.
Пострадавшие от атаки БПЛА
В результате угроз атаки дронов никто не пострадал. Также не сообщается о повреждении каких-либо зданий или инфрастуктуры.
