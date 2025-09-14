Россию атаковали украинские БПЛА. Карта

Дрозденко: в Ленобласти сбит беспилотник
Угроза атаки дронов была в пяти регионах России
В ночь на 14 сентября сразу на несколько регионов России были совершены попытки нападения со стороны украинских БПЛА. В пяти субъектах введены «Опасность атаки БПЛА». Обо всем, что известно к этому моменту — в материале URA.RU.

На какие регионы попытались напасть

Угрозу атаки БПЛА зафиксировали в Орловской, Белгородской, Ленинградской и Волгоградской областях. Также вероятность атаки ввели в Краснодарском крае. Один БПЛА сбит в Киришском районе Ленинградской области.

Ограничения в аэропортах

В авиагавани Санкт-Петербурга (Пулково) и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Спустя несколько часов ограничения были сняты с аэропорта Калуги.

Пострадавшие от атаки БПЛА

В результате угроз атаки дронов никто не пострадал. Также не сообщается о повреждении каких-либо зданий или инфрастуктуры.

