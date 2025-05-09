Многие свердловчане не могли сдержать слезы на параде Победы и шествии «Бессмертного полка», которые прошли 9 мая в Екатеринбурге. Рассказывая о своих дедах и прадедах, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, плакали даже мужчины. Люди несли по два-три, а то и четыре портрета родных, ковавших победу в тылу и воевавших на фронте. Многие из них не вернулись домой, погибли или пропали без вести.
«Мой папа Георгий Боровинский воевал, был дважды ранен. Он дожил до 84 лет. 20 лет его нет с нами, и до сих пор не могу смириться, что мы его потеряли, и он не дожил до этого дня», — сказала его дочь и заплакала. Разрыдалась и Мана Астафьева, рассказывая о своем деде Михаиле Устюжанине, который в 15 лет сбежал на фронт и дошел до Берлина. «Раньше мы отмечали этот праздник большой семьей, ходили на парад, а потом дедушка шел и ел солдатскую кашу. Дедушки давно нет, но я всегда плачу, когда вспоминаю о нем», — призналась екатеринбурженка.
Не сдержал слез и Николай Ремезов, который прошел в «Бессмертном полку» с фотографией дяди — Леонида Ремезова. «Это не дождь, это слезы. То ли от горечи, то ли от радости, сам не пойму. Но не могу не плакать», — развел руками мужчина.
О чувствах и эмоциях простых екатеринбуржцев, встречавших 80-летие Победы, в фоторепортаже URA.RU.
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