Главный переговорщик РФ высказался о словах Уиткоффа по Украине

Дмитриев: эра лживых нарративов подходит к концу
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Эпоха ложных нарративов заканчивается, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Эпоха ложных нарративов заканчивается, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Эпоха ложных нарративов заканчивается, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. 

«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа. Он заявил, что без прямых переговоров с президентом Путиным урегулировать конфликт на Украине невозможно. В ответ Владимир Путин подтвердил готовность России к таким переговорам без предварительных условий.

Ранее переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом позволили сблизить позиции России и США по украинскому вопросу, а также обсудить возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен на разных уровнях.

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Эпоха ложных нарративов заканчивается, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.  «Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа. Он заявил, что без прямых переговоров с президентом Путиным урегулировать конфликт на Украине невозможно. В ответ Владимир Путин подтвердил готовность России к таким переговорам без предварительных условий. Ранее переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом позволили сблизить позиции России и США по украинскому вопросу, а также обсудить возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен на разных уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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