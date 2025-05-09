Главный переговорщик РФ высказался о словах Уиткоффа по Украине

Эпоха ложных нарративов заканчивается, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о необходимости прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию, в которой приводятся слова Уиткоффа. Он заявил, что без прямых переговоров с президентом Путиным урегулировать конфликт на Украине невозможно. В ответ Владимир Путин подтвердил готовность России к таким переговорам без предварительных условий.
Ранее переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом позволили сблизить позиции России и США по украинскому вопросу, а также обсудить возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжен на разных уровнях.
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