Песков: Россия активно развивает сотрудничество с большим количеством стран

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Песков заявил, что РФ развивает отношения с большим количеством стран
Песков заявил, что РФ развивает отношения с большим количеством стран Фото:

Россия планирует и дальше активно развивать сотрудничество с большим количеством стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран... И мы будем делать это дальше», — передает РИА Новости слова представителя Кремля. Как подчеркнул Песков, Россия нацелена на расширение международных контактов и готова взаимодействовать с государствами, проявляющими интерес к двустороннему или многостороннему сотрудничеству.

Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. По результатам встречи президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама также была утверждена совместная декларация, которая определяет основные направления развития всестороннего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом на современном этапе.

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Россия планирует и дальше активно развивать сотрудничество с большим количеством стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран... И мы будем делать это дальше», — передает РИА Новости слова представителя Кремля. Как подчеркнул Песков, Россия нацелена на расширение международных контактов и готова взаимодействовать с государствами, проявляющими интерес к двустороннему или многостороннему сотрудничеству. Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. По результатам встречи президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама также была утверждена совместная декларация, которая определяет основные направления развития всестороннего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом на современном этапе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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