Песков: Россия активно развивает сотрудничество с большим количеством стран

Россия планирует и дальше активно развивать сотрудничество с большим количеством стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран... И мы будем делать это дальше», — передает РИА Новости слова представителя Кремля. Как подчеркнул Песков, Россия нацелена на расширение международных контактов и готова взаимодействовать с государствами, проявляющими интерес к двустороннему или многостороннему сотрудничеству.
Ранее Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, рассчитанный до 2030 года. По результатам встречи президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама также была утверждена совместная декларация, которая определяет основные направления развития всестороннего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом на современном этапе.
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