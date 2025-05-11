Mash: тайские врачи отказывают в помощи разбившемуся в ДТП россиянину

Тайские медики приостановили лечение 16-летнего россиянина, пострадавшего в аварии на мопеде в Паттайе, из-за долга в миллион рублей, который его мать-одиночка, учительница скрипки, не может оплатить. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
"Тайские врачи отказываются лечить российского подростка, попавшего в ДТП на мопеде в Паттайе", — говорится в сообщении канала. Страховая компания не покрыла полную стоимость лечения, и теперь клиника требует от семьи около миллиона рублей
Подросток из России, проживающий в Паттайе, попал в серьезное ДТП на мопеде во время грозы и шторма. Юноша, направлявшийся в компьютерный клуб, не справился с управлением, что привело к тяжелым травмам: переломам, повреждениям внутренних органов и кровотечению. Врачи местной клиники оперативно провели операцию, стабилизировав его состояние. Анализы подтвердили, что в момент аварии подросток был трезв.
Без оплаты долга медики отказываются продолжать лечение и запрещают перевод пациента в другой госпиталь. Мать подростка, родом из Ульяновской области, воспитывает сына одна и работает в Паттайе учителем игры на скрипке. У семьи нет средств, чтобы оплатить счет или организовать транспортировку юноши в Россию.
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