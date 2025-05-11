Мэр Челябинска Лошкин сообщил о рекордном количестве мусора после Дня Победы

В Челябинске зафиксировано рекордное количество мусора, которое было вывезено в День Победы. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании.
"Количество мусора, которое вывезли в День Победы, было рекордным. Спасибо за то, что сохраняете город в чистоте. Праздники закончились, эту работу нужно продолжать", — отметил Лошкин.
Глава города выразил благодарность главам районов за качественную уборку территории во время и после праздничных мероприятий. О том, как Челябинск встретил День Победы, читайте в материале URA.RU.
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