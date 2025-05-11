11 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин сообщил о рекордном количестве мусора после Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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За праздничные дни было вывезено рекордное количество мусора
За праздничные дни было вывезено рекордное количество мусора Фото:

В Челябинске зафиксировано рекордное количество мусора, которое было вывезено в День Победы. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании.

"Количество мусора, которое вывезли в День Победы, было рекордным. Спасибо за то, что сохраняете город в чистоте. Праздники закончились, эту работу нужно продолжать", — отметил Лошкин.

Глава города выразил благодарность главам районов за качественную уборку территории во время и после праздничных мероприятий. О том, как Челябинск встретил День Победы, читайте в материале URA.RU.

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В Челябинске зафиксировано рекордное количество мусора, которое было вывезено в День Победы. Об этом сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании. "Количество мусора, которое вывезли в День Победы, было рекордным. Спасибо за то, что сохраняете город в чистоте. Праздники закончились, эту работу нужно продолжать", — отметил Лошкин. Глава города выразил благодарность главам районов за качественную уборку территории во время и после праздничных мероприятий. О том, как Челябинск встретил День Победы, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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