11 мая 2025

На парад Победы в Челябинске пришли 15 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы и Бессмертный полк в Челябинске посетило больше всего человек
Парад Победы и Бессмертный полк в Челябинске посетило больше всего человек Фото:
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Парад победы в Челябинске посетили 15 тысяч зрителей, столько же горожан 9 мая собрались на главном концерте у «Торгового центра». Самым массовым мероприятием в День Победы при этом стал Бессмертный полк, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«Самыми массовыми мероприятиями стали: парад с общим количеством зрителей 15 тысяч человек и шествие Бессмертного полка — свыше 200 тысяч человек. Праздничный концерт у „Торгового центра“ посетили порядка 15 тысяч зрителей, а программу на Театральной площади — 10 тысяч человек», — передает корреспондент URA.RU слова вице-мэра Сергея Авдеева.

Глава города Алексей Лошкин поблагодарил все творческие коллективы, которые принимали участие в организации Дня Победы. Он подчеркнул, что в день праздника было задействовано большое количество детей. Мэр также выразил отдельную благодарность начальнику УМВД города Андрею Меньшенину, полицейским и охранным предприятиям, обеспечившим безопасность 9 мая.

Бессмертный полк в 2025 году собрал в Челябинске рекордное количество участников среди всех городов УрФО — 200 тысяч человек. Кроме того, часть из них поделилась с URA.RU историями о героях своих семей, отдавших жизнь за родину. Перед началом шествия на площади Революции прошел парад Победы, где впервые оказались комплексы реактивной системы залпового огня «Смерч».

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Парад победы в Челябинске посетили 15 тысяч зрителей, столько же горожан 9 мая собрались на главном концерте у «Торгового центра». Самым массовым мероприятием в День Победы при этом стал Бессмертный полк, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «Самыми массовыми мероприятиями стали: парад с общим количеством зрителей 15 тысяч человек и шествие Бессмертного полка — свыше 200 тысяч человек. Праздничный концерт у „Торгового центра“ посетили порядка 15 тысяч зрителей, а программу на Театральной площади — 10 тысяч человек», — передает корреспондент URA.RU слова вице-мэра Сергея Авдеева. Глава города Алексей Лошкин поблагодарил все творческие коллективы, которые принимали участие в организации Дня Победы. Он подчеркнул, что в день праздника было задействовано большое количество детей. Мэр также выразил отдельную благодарность начальнику УМВД города Андрею Меньшенину, полицейским и охранным предприятиям, обеспечившим безопасность 9 мая. Бессмертный полк в 2025 году собрал в Челябинске рекордное количество участников среди всех городов УрФО — 200 тысяч человек. Кроме того, часть из них поделилась с URA.RU историями о героях своих семей, отдавших жизнь за родину. Перед началом шествия на площади Революции прошел парад Победы, где впервые оказались комплексы реактивной системы залпового огня «Смерч».
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© Служба новостей «URA.RU»
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