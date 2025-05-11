На парад Победы в Челябинске пришли 15 тысяч человек

Парад победы в Челябинске посетили 15 тысяч зрителей, столько же горожан 9 мая собрались на главном концерте у «Торгового центра». Самым массовым мероприятием в День Победы при этом стал Бессмертный полк, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«Самыми массовыми мероприятиями стали: парад с общим количеством зрителей 15 тысяч человек и шествие Бессмертного полка — свыше 200 тысяч человек. Праздничный концерт у „Торгового центра“ посетили порядка 15 тысяч зрителей, а программу на Театральной площади — 10 тысяч человек», — передает корреспондент URA.RU слова вице-мэра Сергея Авдеева.
Глава города Алексей Лошкин поблагодарил все творческие коллективы, которые принимали участие в организации Дня Победы. Он подчеркнул, что в день праздника было задействовано большое количество детей. Мэр также выразил отдельную благодарность начальнику УМВД города Андрею Меньшенину, полицейским и охранным предприятиям, обеспечившим безопасность 9 мая.
Бессмертный полк в 2025 году собрал в Челябинске рекордное количество участников среди всех городов УрФО — 200 тысяч человек. Кроме того, часть из них поделилась с URA.RU историями о героях своих семей, отдавших жизнь за родину. Перед началом шествия на площади Революции прошел парад Победы, где впервые оказались комплексы реактивной системы залпового огня «Смерч».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!