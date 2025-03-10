«Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской «Аптеки от склада»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма требований составила 1,5 млрд рублей
Сумма требований составила 1,5 млрд рублей Фото:

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Технологии будущего», совладельцами которой являются бывшие собственники сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Истцом выступило ПАО «Сбербанк».

«Арбитражный суд Пермского края, заявление от ПАО „Сбербанк России“. Требование о признании несостоятельности ООО „Технологии будущего“. Арбитражный суд считает возможным ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — сообщается в судебных документах. Сумма требований Сбербанка составляет 1,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Технологии будущего», совладельцами которой являются бывшие собственники сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Истцом выступило ПАО «Сбербанк». «Арбитражный суд Пермского края, заявление от ПАО „Сбербанк России“. Требование о признании несостоятельности ООО „Технологии будущего“. Арбитражный суд считает возможным ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — сообщается в судебных документах. Сумма требований Сбербанка составляет 1,5 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...