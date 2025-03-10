«Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской «Аптеки от склада»

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Технологии будущего», совладельцами которой являются бывшие собственники сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Истцом выступило ПАО «Сбербанк».
«Арбитражный суд Пермского края, заявление от ПАО „Сбербанк России“. Требование о признании несостоятельности ООО „Технологии будущего“. Арбитражный суд считает возможным ввести в отношении должника процедуру наблюдения», — сообщается в судебных документах. Сумма требований Сбербанка составляет 1,5 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. Предприниматели были признаны банкротами. По версии СКР, бывшие владельцы «Аптеки от склада» могли сокрыть порядка 233,5 млн рублей.
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