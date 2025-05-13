Зеленский нашел оправдание провалу своих планов по ударам 9 мая по Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили удары по параду в Москве 9 мая из-за просьб Китая и других государств обеспечить безопасность в регионе во время пребывания там мировых лидеров. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, который ранее заявлял о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в столице РФ.
«Были сигналы от Китая и других государств, чтобы 8-10 мая была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай. Никаких ударов по их параду не было», — заявил Зеленский. Его слова приводит "РБК-Украина".
Вместе с тем, по данным Минобороны РФ, за время временного перемирия в честь Дня Победы ВСУ нарушили его условия более 5000 раз, включая случаи обстрелов, удары беспилотниками и попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях. Позднее российское военное ведомство обновило данные, сообщив уже о 9000 попытках нападения со стороны Украины за период перемирия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал налет украинских беспилотников на Москву попыткой Киева сорвать праздничные мероприятия и охарактеризовал заявления Зеленского как проявление государственного терроризма. Он также подчеркнул, что провокации главы Украины были на грани безумия.
В конце апреля Владимир Зеленский намекнул на возможные удары ВСУ по параду Победы в Москве 9 мая, заявив, что Россия должна беспокоиться о продолжающихся боевых действиях и призвал к полному прекращению огня. Он также заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, передает RT.
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