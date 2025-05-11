Кремль обвинил Зеленского в попытке срыва Дня Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний налет украинских беспилотников на Москву, который произошел накануне Дня Победы. По словам представителя Кремля, атака была откровенной попыткой Киева сорвать праздничные мероприятия, а также сопровождалась провокационными заявлениями со стороны украинского руководства.
«Кучу беспилотников наслали на Москву, зная, что сюда уже летят мировые лидеры, что это была такая откровенная попытка срыва праздника. Да, скорее, вот была попытка срыва. Также беспрецедентно и провокационно звучали заявления Зеленского, которые можно воспринимать как проявление государственного терроризма с его стороны», — подчеркнул Песков в беседе с Павлом Зарубиным. Отрывок с интервью опубликован в telegram-канале последнего. В Кремле также подчеркнули, что провокации Зеленского были на грани безумия.
Еще в начале мая после того, как Россия объявила о перемирии в преддверии Дня Победы, Зеленский во время выступления заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые прибудут на парад Победы. На Западе также оказались удивлены такими заявлениями. В период перемирия Украина совершила около 10 тысяч провокаций, отмечали в Минобороны РФ.
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