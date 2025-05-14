Какие ошибки совершают россияне при накоплении денег

Финансист Ермилова: хранение сбережений в наличных является ошибкой
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Эксперт предостерегает, что держать деньги под подушкой невыгодно
Эксперт предостерегает, что держать деньги под подушкой невыгодно Фото:

При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. 

«Некоторые откладывают 10-20% ежемесячно, накапливая сумму, равную трём зарплатам. Но в условиях частых кризисов важно иметь „подушку“ минимум на полгода, а лучше — на год», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова.

Эксперт добавила, что многие копят «как получится», без системы. А без четкого плана накопить значительную сумму практически невозможно».

Ещё одна ошибка — хранение сбережений «под матрасом». «Деньги должны работать: размещайте их на вкладах или счетах. Чем больше сумма, тем выгоднее условия по процентам, советует Ермилова.

К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.

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При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.  «Некоторые откладывают 10-20% ежемесячно, накапливая сумму, равную трём зарплатам. Но в условиях частых кризисов важно иметь „подушку“ минимум на полгода, а лучше — на год», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова. Эксперт добавила, что многие копят «как получится», без системы. А без четкого плана накопить значительную сумму практически невозможно». Ещё одна ошибка — хранение сбережений «под матрасом». «Деньги должны работать: размещайте их на вкладах или счетах. Чем больше сумма, тем выгоднее условия по процентам, советует Ермилова. К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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