Какие ошибки совершают россияне при накоплении денег

При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«Некоторые откладывают 10-20% ежемесячно, накапливая сумму, равную трём зарплатам. Но в условиях частых кризисов важно иметь „подушку“ минимум на полгода, а лучше — на год», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова.
Эксперт добавила, что многие копят «как получится», без системы. А без четкого плана накопить значительную сумму практически невозможно».
Ещё одна ошибка — хранение сбережений «под матрасом». «Деньги должны работать: размещайте их на вкладах или счетах. Чем больше сумма, тем выгоднее условия по процентам, советует Ермилова.
К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.
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