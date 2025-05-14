18-летний чемпион мира из Нижнего Тагила попал в список Forbes

18-летний уроженец Нижнего Тагила, чемпион мира по шахматам в дисциплине рапид Володар Мурзин попал в шорт-лист премии журнала Forbes «30 до 30». В рейтинг вносят тех, кто получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.
Свердловчанин попал в номинацию «Спорт и киберспорт». В 9 лет Володар побеждал на чемпионате России по блицу, спустя год стал чемпионом Европы по классическим шахматам, затем переехал в Химки (Московская область).
Гроссмейстером парень стал в 16 лет, а в декабре 2024 года завоевал мировой титул в дисциплине рапид, который принес ему приз в 90 тысяч долларов. Деньги Мурзин отдал маме, также он признавался, что хочет заработать с помощью шахмат столько, чтобы семья смогла переехать из служебной двухкомнатной квартиры, где они живут вшестером, в жилье побольше.
Ранее Мурзин признавался, что переехал из Нижнего Тагила из-за издевательств со стороны отца. После этого родитель долго не давал разрешения на выезд Володара за границу для участия в мировых турнирах. По словам молодого человека, из-за этого он не мог выполнить норму международного гроссмейстера полтора года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!