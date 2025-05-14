Главе медиахолдинга правительства ХМАО грозит увольнение по коррупционной статье

Проверка вскрыла нарушения в деятельности главы ОТРК «Югра» Елизарова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии силовиков к главному медиаменеджеру ХМАО вылились в требования уволить его по утрате доверия
Претензии силовиков к главному медиаменеджеру ХМАО вылились в требования уволить его по утрате доверия Фото:

Главе медиахолдинга правительства ХМАО ОТРК «Югра» Алексею Елизарову грозит увольнение по утрате доверия из-за коррупции. Источники URA.RU в окружном истеблишменте сообщают, что силовики запросили информацию о закупках автономного учреждения, а также проверили связи его директора.

«Елизарова проверяет прокуратура, запрошена информация о закупках за 2021-2025 годы. Есть вопросы к совмещению Елизаровым должности главы медиахолдинга и членства в совете директоров аффилированного издательского дома „Новости Югры“ и к финансовым потокам между ними, а также и к покупке служебной квартиры», — сообщает инсайдер.

Другой источник сообщает о том, что прокуратура якобы потребовала уволить Елизарова по утрате доверия. «Ведомство направило в департамент внутренней политики, который курирует ОТРК, представление об устранении правонарушений. Прокуратура требует уволить его на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 84 ТК РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, а также непредставления или представления неполных или недостоверных сведений: о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах)», — сообщает инсайдер.

Близкий к правительству собеседник агентства отметил, что решение по поводу отставки Елизарова еще не принято. «На рассмотрение представления еще есть время, порядка трех недель. Однако слухи по медиахолдингу уже расползаются», — сообщил источник. Еще один собеседник предполагает, что Елизаров может дотянуть до истечения срочного трудового договора (июнь 2025 года), а потом вопрос об отставке отпадет сам собой, если с ним не продлят контракт.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже. Директор ОТРК Алексей Елизаров в беседе с журналистом сообщил, что пока не получал документы, которые должны быть перенаправлены им от депгосслужбы и противодействия коррупции и иных ведомств, поэтому не может дать развернутый комментарий. «Мой работодатель был в курсе покупки квартиры, я взял ее с торгов по рыночной цене в ипотеку. О том, что имеется какой-то конфликт интересов, меня никто не уведомлял, такие проверки не проводились. Что касается закупок медиахолдинга, мы предоставили прокуратуре всю имеющуюся информацию», — прокомментировал медиаменеджер.

Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года власти ХМАО продлили контракт с директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым. Медиаменеджер, несмотря на отставку экс-губернатора Натальи Комаровой, сохранил свой пост еще на год, а также завидную заработную плату (по итогам 2023 года он получал в месяц 360 тысяч рублей).

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Главе медиахолдинга правительства ХМАО ОТРК «Югра» Алексею Елизарову грозит увольнение по утрате доверия из-за коррупции. Источники URA.RU в окружном истеблишменте сообщают, что силовики запросили информацию о закупках автономного учреждения, а также проверили связи его директора. «Елизарова проверяет прокуратура, запрошена информация о закупках за 2021-2025 годы. Есть вопросы к совмещению Елизаровым должности главы медиахолдинга и членства в совете директоров аффилированного издательского дома „Новости Югры“ и к финансовым потокам между ними, а также и к покупке служебной квартиры», — сообщает инсайдер. Другой источник сообщает о том, что прокуратура якобы потребовала уволить Елизарова по утрате доверия. «Ведомство направило в департамент внутренней политики, который курирует ОТРК, представление об устранении правонарушений. Прокуратура требует уволить его на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 84 ТК РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, а также непредставления или представления неполных или недостоверных сведений: о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах)», — сообщает инсайдер. Близкий к правительству собеседник агентства отметил, что решение по поводу отставки Елизарова еще не принято. «На рассмотрение представления еще есть время, порядка трех недель. Однако слухи по медиахолдингу уже расползаются», — сообщил источник. Еще один собеседник предполагает, что Елизаров может дотянуть до истечения срочного трудового договора (июнь 2025 года), а потом вопрос об отставке отпадет сам собой, если с ним не продлят контракт. В пресс-службе прокуратуры ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже. Директор ОТРК Алексей Елизаров в беседе с журналистом сообщил, что пока не получал документы, которые должны быть перенаправлены им от депгосслужбы и противодействия коррупции и иных ведомств, поэтому не может дать развернутый комментарий. «Мой работодатель был в курсе покупки квартиры, я взял ее с торгов по рыночной цене в ипотеку. О том, что имеется какой-то конфликт интересов, меня никто не уведомлял, такие проверки не проводились. Что касается закупок медиахолдинга, мы предоставили прокуратуре всю имеющуюся информацию», — прокомментировал медиаменеджер. Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года власти ХМАО продлили контракт с директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым. Медиаменеджер, несмотря на отставку экс-губернатора Натальи Комаровой, сохранил свой пост еще на год, а также завидную заработную плату (по итогам 2023 года он получал в месяц 360 тысяч рублей).
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