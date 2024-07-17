17 июля 2024

Власти продлили дорогой контракт с главным медиаменеджером ХМАО

Директор ОТРК «Югра» Елизаров сохранил высокооплачиваемый пост еще на год
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор ОТРК «Югра» сохранил высокооплачиваемый пост еще на год
Директор ОТРК «Югра» сохранил высокооплачиваемый пост еще на год Фото:

Власти ХМАО продлили контракт с директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым. Медиаменеджер, несмотря на отставку экс-губернатора Натальи Комаровой, сохранил свой пост еще на год, а также завидную заработную плату (по итогам 2023 года он получал в месяц 360 тысяч рублей). Решение принято на заседании правительства.

«Назначить на должность с 1 августа 2024 года директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Окружная телерадиокомпания ‚Югра‘ Елизарова Алексея Сергеевича. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в установленном порядке заключить трудовые договоры“, — указано в распоряжении.

Документ о назначении Елизарова, а также директора Кондинского районного комплексного центра социального обслуживания населения Татьяны Юдинцевой и руководителя Нижневартовского пансионата круглосуточного ухода Натальи Таранухиной подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук. Присутствовавшие на заседании члены правительства одобрили решение единогласно. «Еще в мае, как только в Югре сменилась власть, ходили слухи, что Елизарову могут не продлить контракт. Хотя комиссия его уже согласовала. Но на сегодняшнем заседании правительства решение о его переизбрании поддержали. Источники называют его одной из самых близких к первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову фигур», — отмечает инсайдер.

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Власти ХМАО продлили контракт с директором окружной телерадиокомпании «Югра» Алексеем Елизаровым. Медиаменеджер, несмотря на отставку экс-губернатора Натальи Комаровой, сохранил свой пост еще на год, а также завидную заработную плату (по итогам 2023 года он получал в месяц 360 тысяч рублей). Решение принято на заседании правительства. «Назначить на должность с 1 августа 2024 года директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Окружная телерадиокомпания ‚Югра‘ Елизарова Алексея Сергеевича. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в установленном порядке заключить трудовые договоры“, — указано в распоряжении. Документ о назначении Елизарова, а также директора Кондинского районного комплексного центра социального обслуживания населения Татьяны Юдинцевой и руководителя Нижневартовского пансионата круглосуточного ухода Натальи Таранухиной подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук. Присутствовавшие на заседании члены правительства одобрили решение единогласно. «Еще в мае, как только в Югре сменилась власть, ходили слухи, что Елизарову могут не продлить контракт. Хотя комиссия его уже согласовала. Но на сегодняшнем заседании правительства решение о его переизбрании поддержали. Источники называют его одной из самых близких к первому вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову фигур», — отмечает инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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