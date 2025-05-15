Якушев ответил на вопрос, когда отремонтируют школы в России

В 2025 году в России капитальный ремонт пройдет в 1518 образовательных учреждениях, включая школы, детские сады и колледжи. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, отвечая на вопрос по реконструкции образовательных объектов. По его словам, контракты на проведение работ уже заключены, и по многим объектам работы уже начались.
«В этом году в президентской программе, которую реализуют „Единая Россия“ и Минпросвещения, участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа», — уточнил Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Он также добавил, что всего планируется построить 67 школ и 57 детсадов.
Однако, по его словам, конкурсы на строительство школ все еще не объявлены в 11 регионах, а детсадов — в шести. Якушев подчеркнул, что ввод большинства новых объектов намечен на 2026–2027 годы, однако задержки с конкурсами могут привести к переносу даты. Несмотря на это, примерно половина запланированных объектов по строительству новых школ и детских садов уже законтрактована.
Якушев также подчеркнул, что контракты на строительство и ремонт школ до сих пор не заключены по 33 объектам. Некоторые из них находятся на подписании, по другим — конкурсная документация размещена с опозданием, а для ряда объектов все еще не объявлены конкурсные процедуры. В «красной зоне» находятся Томская, Тамбовская и Липецкая области, а также Ставропольский и Краснодарский края и Ненецкий автономный округ. По словам Якушева, особые проблемы с капремонтом школ — в Томской области, где все еще не заключены контракты по четырем школам и не объявлены конкурсы для двух из них.
Программа капитального ремонта школ была создана президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Она реализуется при поддержке «Единой Россией» и Минпросвещения и находится под контролем общественных штабов при участии депутатов, сенаторов, родителей и педагогов.
В 2024 году к проекту присоединились новые регионы. За три года обновлено свыше 4,9 тысячи школ, построено 1300 новых учебных заведений и введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи зданий в рамках нацпроекта «Образование». С 2019 года открыто почти 1,7 тысячи детских садов на 250 тысяч мест. Благодаря поддержке «Единой России», обеспечено федеральное финансирование капитального ремонта и строительства образовательных учреждений. По поручению президента, программа будет продлена до 2030 года и распространена на детские сады, колледжи и общежития вузов.
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