Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о переходе к новому позиционированию, первым шагом в котором станет рекламная кампания «Возвращайтесь окрыленными». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. В основе кампании — переосмысление ценности путешествий.
«Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируются на самой поездке — но не говорят о том, что происходит после. А ведь обычно путешествие длится неделю, от силы пару, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь», — пояснил начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский.
Одно из основных понятий кампании — «окрыленность». Это состояние человека, который возвращается из путешествия с новыми впечатлениями, эмоциями, знаниями и опытом. «Окрыленность» становится метафорой позитивных изменений, которые остаются с человеком и после перелета.
Креативная концепция нашла свое отражение в сотрудничестве с рекламным агентством «Восход». В ролике принял участие артист «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин.
«В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий», — прокомментировал креативный директор «Восхода» Андрей Губайдуллин.
В агентстве отметили, что именно съемка от первого лица в начале ролика позволяет зрителю ощутить на себе окрыленность, которую дарят путешествия. «Уральские авиалинии» помогают перенести это чувство в реальность.
В рамках новой кампании запланирован запуск нового тарифа семейства «Эконом». По словам представителей компании, у него нет полноценных аналогов в России.
«С этим тарифом можно позволить себе больше — не только впечатлений, но и вещей. Наконец-то устроить тот самый шоппинг в отпуске, не думая, как всё это уместить. Забрать с собой всё-всё, что есть только „там“ — и не переплачивать», — пояснил начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский.
В апреле 2025 года маршрутная сеть «Уральских авиалиний» насчитывала 130 направлений. Путешественникам были доступны рейсы по России, странам Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, можно было посетить и популярные туристические направления дальнего зарубежья: Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.
ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ИНН 6608003013еклама. Заказчик.
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