«Уральские авиалинии» запустили новую рекламную кампанию. Видео

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«Уральские авиалинии» пригласили разных актеров сняться в новом ролике
«Уральские авиалинии» пригласили разных актеров сняться в новом ролике Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о переходе к новому позиционированию, первым шагом в котором станет рекламная кампания «Возвращайтесь окрыленными». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. В основе кампании — переосмысление ценности путешествий. 

«Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируются на самой поездке — но не говорят о том, что происходит после. А ведь обычно путешествие длится неделю, от силы пару, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь», — пояснил начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский.

Одно из основных понятий кампании — «окрыленность». Это состояние человека, который возвращается из путешествия с новыми впечатлениями, эмоциями, знаниями и опытом. «Окрыленность» становится метафорой позитивных изменений, которые остаются с человеком и после перелета. 

Креативная концепция нашла свое отражение в сотрудничестве с рекламным агентством «Восход». В ролике принял участие артист «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин. 

«В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий», — прокомментировал креативный директор «Восхода» Андрей Губайдуллин.

В агентстве отметили, что именно съемка от первого лица в начале ролика позволяет зрителю ощутить на себе окрыленность, которую дарят путешествия. «Уральские авиалинии» помогают перенести это чувство в реальность. 

В рамках новой кампании запланирован запуск нового тарифа семейства «Эконом». По словам представителей компании, у него нет полноценных аналогов в России.

«С этим тарифом можно позволить себе больше — не только впечатлений, но и вещей. Наконец-то устроить тот самый шоппинг в отпуске, не думая, как всё это уместить. Забрать с собой всё-всё, что есть только „там“ — и не переплачивать», — пояснил начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский.

В апреле 2025 года маршрутная сеть «Уральских авиалиний» насчитывала 130 направлений. Путешественникам были доступны рейсы по России, странам Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, можно было посетить и популярные туристические направления дальнего зарубежья: Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Реклама. Заказчик. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ИНН 6608003013

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о переходе к новому позиционированию, первым шагом в котором станет рекламная кампания «Возвращайтесь окрыленными». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. В основе кампании — переосмысление ценности путешествий.  «Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируются на самой поездке — но не говорят о том, что происходит после. А ведь обычно путешествие длится неделю, от силы пару, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь», — пояснил начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский. Одно из основных понятий кампании — «окрыленность». Это состояние человека, который возвращается из путешествия с новыми впечатлениями, эмоциями, знаниями и опытом. «Окрыленность» становится метафорой позитивных изменений, которые остаются с человеком и после перелета.  Креативная концепция нашла свое отражение в сотрудничестве с рекламным агентством «Восход». В ролике принял участие артист «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин.  «В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий», — прокомментировал креативный директор «Восхода» Андрей Губайдуллин. В агентстве отметили, что именно съемка от первого лица в начале ролика позволяет зрителю ощутить на себе окрыленность, которую дарят путешествия. «Уральские авиалинии» помогают перенести это чувство в реальность.  В рамках новой кампании запланирован запуск нового тарифа семейства «Эконом». По словам представителей компании, у него нет полноценных аналогов в России. «С этим тарифом можно позволить себе больше — не только впечатлений, но и вещей. Наконец-то устроить тот самый шоппинг в отпуске, не думая, как всё это уместить. Забрать с собой всё-всё, что есть только „там“ — и не переплачивать», — пояснил начальник службы маркетинга « Уральских авиалиний» Иван Дзиваковский. В апреле 2025 года маршрутная сеть « Уральских авиалиний» насчитывала 130 направлений. Путешественникам были доступны рейсы по России, странам Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, можно было посетить и популярные туристические направления дальнего зарубежья: Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Р еклама. Заказчик. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ИНН 6608003013
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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