Скандальную УК пермской мэрии покинул очередной руководитель

В пермском ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» вновь сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора назначена Диана Салахова. Бывший глава компании Андрей Губин проработал на посту меньше полугода.
«С 14 мая 2025 года исполняющим обязанности директора ООО „ПМУП „Городское коммунальное тепловое хозяйство“ является Диана Салахова. Ранее главой организации был Андрей Губин“, — сообщается в базе данных СБИС.
Губин был назначен на должность 17 декабря 2024 года. В феврале этого года он представил депутатам пермской гордумы план стабилизации финансового положения компании. Прошлый руководитель предприятия, Александр Стряпунин, проработал всего неделю. До него исполняющим обязанности директора был главный инженер компании Александр Золотов.
С 2018 года организацию возглавляла Людмила Осинцева. В феврале 2024 года ее обвинили в получении взятки на 6,8 млн рублей от директора и учредителя ООО «Эверест», подрядчика МУПа. В начале мая ее действия переквалифицировали на хищение чужого имущества.
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