Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

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Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза
Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза Фото:

Президент России Владимир Путин 16 мая проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента рабочий график в Кремле. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза» — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. 

Помимо этого, возможен международный телефонный контакт. Запланирован и ряд встреч, которые пройдут в закрытом формате, уточнил пресс-секретарь. 

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Президент России Владимир Путин 16 мая проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня у президента рабочий график в Кремле. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза» — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами.  Помимо этого, возможен международный телефонный контакт. Запланирован и ряд встреч, которые пройдут в закрытом формате, уточнил пресс-секретарь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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