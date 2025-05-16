Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 16 мая проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня у президента рабочий график в Кремле. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза» — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами.
Помимо этого, возможен международный телефонный контакт. Запланирован и ряд встреч, которые пройдут в закрытом формате, уточнил пресс-секретарь.
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