У 10-летнего ребенка во время тренировки в Челябинске случился инсульт

В Челябинске у 10-летнего ребенка во время тренировки по футболу случился инсульт. Информацию о вызове подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.
«Мальчик госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении», — прокомментировали в ведомстве, пишет издание «Вечерний Челябинск». От дополнительных уточнений в минздраве отказались.
Мальчику стало плохо во время игры, он упал без чувств. Ребенку вызвали скорую, но родители не стали ее дожидаться и отвезли сына в частную клинику, где у него заподозрили инсульт.
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