У 10-летнего ребенка во время тренировки в Челябинске случился инсульт

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Мальчику стало плохо во время тренировки (архивное фото)
Мальчику стало плохо во время тренировки (архивное фото) Фото:

В Челябинске у 10-летнего ребенка во время тренировки по футболу случился инсульт. Информацию о вызове подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. 

«Мальчик госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении», — прокомментировали в ведомстве, пишет издание «Вечерний Челябинск». От дополнительных уточнений в минздраве отказались. 

Мальчику стало плохо во время игры, он упал без чувств. Ребенку вызвали скорую, но родители не стали ее дожидаться и отвезли сына в частную клинику, где у него заподозрили инсульт.

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В Челябинске у 10-летнего ребенка во время тренировки по футболу случился инсульт. Информацию о вызове подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.  «Мальчик госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи и находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении», — прокомментировали в ведомстве, пишет издание «Вечерний Челябинск». От дополнительных уточнений в минздраве отказались.  Мальчику стало плохо во время игры, он упал без чувств. Ребенку вызвали скорую, но родители не стали ее дожидаться и отвезли сына в частную клинику, где у него заподозрили инсульт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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