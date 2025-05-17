Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского, но с условием

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после достижения конкретных договоренностей между делегациями двух стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«С самого начала поступило много вопросов по возможной встрече президентов двух стран — Зеленского и Путина. Здесь хотел бы разъяснить: такая встреча возможна как результат работы делегаций двух сторон… Мы считаем ее возможной, но именно по достижению результатов договоренностей двух сторон. При подписании документов для нас принципиальным остается вопрос, кто именно будет их подписывать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля также добавил, что Москва и Киев договорились подготовить свои перечни условий по прекращению огня, однако российская сторона пока не раскрывает детали будущих предложений и не уточняет, будут ли стамбульские документы взяты за основу. Переговорный процесс идет и будут проходить в закрытом режиме, подытожил Песков. Накануне в Стамбуле прошла встреча делегатов из РФ и Украины.
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