«На конкурсе идиотов заняли бы второе место»: Путин разнес уничтожающих российские памятники ВСУшников

Путин: украинские военные, обстреливающие памятники в Курске, — идиоты
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Путин унизил солдат ВСУ за обстрел памятников в Курской области
Путин унизил солдат ВСУ за обстрел памятников в Курской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин резко высказался в адрес украинских военных, которые обстреливают памятники в Курской области, назвав их действия проявлением неонацизма и крайней степени глупости. Президент не постеснялся охарактеризовать их как «идиотов».

«Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. <...> И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — заявил Путин. Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами.

В ходе встречи президенту рассказали, что после проведения восстановительных работ в населенных пунктах Курской области украинские войска повторно наносят удары по объектам инфраструктуры и памятникам. По их словам, такие атаки фиксировались, в частности, в Большесолдатском и Беловском районах: после приезда специалистов и оказания помощи местным жителям обстрелы возобновлялись буквально через несколько дней. Но несмотря на продолжающиеся удары, восстановительные работы будут продолжаться.

Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В Курчатове глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и встретился с волонтерами.

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Президент РФ Владимир Путин резко высказался в адрес украинских военных, которые обстреливают памятники в Курской области, назвав их действия проявлением неонацизма и крайней степени глупости. Президент не постеснялся охарактеризовать их как «идиотов». «Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. <...> И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — заявил Путин. Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами. В ходе встречи президенту рассказали, что после проведения восстановительных работ в населенных пунктах Курской области украинские войска повторно наносят удары по объектам инфраструктуры и памятникам. По их словам, такие атаки фиксировались, в частности, в Большесолдатском и Беловском районах: после приезда специалистов и оказания помощи местным жителям обстрелы возобновлялись буквально через несколько дней. Но несмотря на продолжающиеся удары, восстановительные работы будут продолжаться. Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В Курчатове глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и встретился с волонтерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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