Природнадзор отсудил 12 миллионов у нефтяной компании из ХМАО за разлив нефти

Арбитражный суд ХМАО обязал нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) выплатить более 12 млн рублей за загрязнение лесного участка в районе Лор-Еганского месторождения в Нижневартовском районе. Об этом свидетельствует решение на сайте арбитража.
«Росприроднадзор Югры зафиксировал разлив нефти на Лор-Еганском месторождении в районе кустовой площадки №17. Суд решил взыскать с АО „Самотлорнефтегаз“ ущерб в размере 12 030 870,02 рубля», — говорится в решении суда.
По данным суда, инцидент произошел на линейном нефтесборе кустовой площадки. Из-за разлива нефти и нефтепродуктов пострадал участок лесного фонда площадью порядка семи тысяч квадратных метров.
В ходе разбирательства компания направила проект рекультивации, но этого было недостаточно. Живые организмы, уничтоженные в результате аварии, по словам специалистов, не могут быть восстановлены. Общая сумма ущерба включает вред лесу (10,13 млн рублей), беспозвоночным животным и их среде обитания (1,9 млн рублей).
Агентство URA.RU направило запрос в АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор в суде требует с «РН-Юганскнефтегаза» 1,4 миллиарда рублей.
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