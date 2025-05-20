20 мая 2025

Природнадзор отсудил 12 миллионов у нефтяной компании из ХМАО за разлив нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО заплатит 12 миллионов рублей за загрязнение леса нефтью
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО заплатит 12 миллионов рублей за загрязнение леса нефтью Фото:

Арбитражный суд ХМАО обязал нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) выплатить более 12 млн рублей за загрязнение лесного участка в районе Лор-Еганского месторождения в Нижневартовском районе. Об этом свидетельствует решение на сайте арбитража.

«Росприроднадзор Югры зафиксировал разлив нефти на Лор-Еганском месторождении в районе кустовой площадки №17. Суд решил взыскать с АО „Самотлорнефтегаз“ ущерб в размере 12 030 870,02 рубля», — говорится в решении суда.

По данным суда, инцидент произошел на линейном нефтесборе кустовой площадки. Из-за разлива нефти и нефтепродуктов пострадал участок лесного фонда площадью порядка семи тысяч квадратных метров.

В ходе разбирательства компания направила проект рекультивации, но этого было недостаточно. Живые организмы, уничтоженные в результате аварии, по словам специалистов, не могут быть восстановлены. Общая сумма ущерба включает вред лесу (10,13 млн рублей), беспозвоночным животным и их среде обитания (1,9 млн рублей).

Агентство URA.RU направило запрос в АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор в суде требует с «РН-Юганскнефтегаза» 1,4 миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд ХМАО обязал нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) выплатить более 12 млн рублей за загрязнение лесного участка в районе Лор-Еганского месторождения в Нижневартовском районе. Об этом свидетельствует решение на сайте арбитража. «Росприроднадзор Югры зафиксировал разлив нефти на Лор-Еганском месторождении в районе кустовой площадки №17. Суд решил взыскать с АО „Самотлорнефтегаз“ ущерб в размере 12 030 870,02 рубля», — говорится в решении суда. По данным суда, инцидент произошел на линейном нефтесборе кустовой площадки. Из-за разлива нефти и нефтепродуктов пострадал участок лесного фонда площадью порядка семи тысяч квадратных метров. В ходе разбирательства компания направила проект рекультивации, но этого было недостаточно. Живые организмы, уничтоженные в результате аварии, по словам специалистов, не могут быть восстановлены. Общая сумма ущерба включает вред лесу (10,13 млн рублей), беспозвоночным животным и их среде обитания (1,9 млн рублей). Агентство URA.RU направило запрос в АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что «дочка» «Роснефти» в ХМАО задолжала почти полтора миллиарда рублей за вред природе. Росприроднадзор в суде требует с «РН-Юганскнефтегаза» 1,4 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...