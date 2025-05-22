Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты

На совещании с правительством президент Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут о возможности стабилизации цен на продукты. Она ответила, что ситуация с ценами на овощи пока нестабильна, но ожидается улучшение: с июля 2025 года цены на картофель и овощи могут снизиться благодаря увеличению посевов. Об этом сообщают СМИ.
«Лут пояснила, что ситуация на рынке овощей остается разнонаправленной, однако ожидается улучшение: „По прошлому году, я напомню, у нас были тяжелые погодные условия, и урожай картофеля был меньше на 1,3 миллиона тонн. Но 7,3 миллиона тонн — это средний уровень за последние 5 лет. В 2023 году урожай был рекордным. А в 2025 году мы ожидаем увеличение посадки, и, начиная с июля, внутренние цены на картофель и овощи должны начать снижаться“, — сообщает РИА Новости.
За последний год в России отмечался резкий рост цен на овощи и картофель: по данным Росстата, стоимость картофеля почти утроилась и достигла 85 рублей за килограмм. Причинами этого стали неблагоприятные погодные условия, сокращение запасов и уменьшение посевных площадей. Для стабилизации ситуации Минсельхоз уже ввел меры поддержки производителей и регулирования цен.
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