Россияне рассказали, какой период жизни считают самым счастливым

ВЦИОМ: россияне считают пенсию самым счастливым периодом жизни
Большинство россиян считают пенсию лучшим периодом жизни
Большинство россиян считают пенсию лучшим периодом жизни

Сорок процентов россиян считают пенсию одним из самых счастливых периодов жизни, говорят данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Этот показатель вырос на 9 процентов по сравнению с 2020 годом.

«Сорок процентов респондентов считают, что пенсия — это время, когда человек может отдохнуть от работы и посвятить себя любимым занятиям», — известно из опроса, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом отмечается, что женщины (44%) чаще мужчин (35%) воспринимают выход на пенсию как счастливое событие.

Аналитики подчеркивают, что число тех, кто воспринимает пенсию негативно, за пять лет заметно сократилось. В 2020 году 58% опрошенных назвали пенсию тяжелым периодом из-за снижения доходов и ограничения активного образа жизни, а счастливым — 31%. Сейчас же 44% участников опроса считают пенсию тяжелым временем. Опрос проводился по телефону и затронул 1600 совершеннолетних россиян.

