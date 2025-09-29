Россияне рассказали, какой период жизни считают самым счастливым

Сорок процентов россиян считают пенсию одним из самых счастливых периодов жизни, говорят данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Этот показатель вырос на 9 процентов по сравнению с 2020 годом.
«Сорок процентов респондентов считают, что пенсия — это время, когда человек может отдохнуть от работы и посвятить себя любимым занятиям», — известно из опроса, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом отмечается, что женщины (44%) чаще мужчин (35%) воспринимают выход на пенсию как счастливое событие.
Аналитики подчеркивают, что число тех, кто воспринимает пенсию негативно, за пять лет заметно сократилось. В 2020 году 58% опрошенных назвали пенсию тяжелым периодом из-за снижения доходов и ограничения активного образа жизни, а счастливым — 31%. Сейчас же 44% участников опроса считают пенсию тяжелым временем. Опрос проводился по телефону и затронул 1600 совершеннолетних россиян.
