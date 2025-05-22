В Минсельхозе рассказали, когда снизятся цены на картофель и овощи

С июля 2025 года в России ожидается снижение внутренних цен на овощи и картофель. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
«Минсельхоз ожидает с июля снижение внутренних цен на овощи и картофель», — сообщила глава ведомства Оксана Лут. Ее слова передает РИА Новости.
За последний год в России цены на картофель и овощи значительно выросли: по данным Росстата, розничная стоимость картофеля увеличилась почти в три раза и достигла рекордных 85 рублей за килограмм. Рост цен эксперты связывают с сокращением запасов, неблагоприятными погодными условиями и уменьшением посевных площадей. Минсельхоз ранее отмечал, что для стабилизации ситуации уже введены меры по регулированию цен и поддержке производителей.
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