Из-за сильных ливней в старом шахтерском городке Глоуб в штате Аризона произошло наводнение, по улицам стремились бурные потоки грязной воды, смывающие автомобили и газовые баллоны. Об этом сообщили американские телеканалы Fox News и Independent.
«Наводнения в Аризоне: в пятницу внезапное наводнение опустошило Глоуб, штат Аризона, в результате чего улицы и здания были завалены грязью, мусором и несколькими баллонами с пропаном», — отмечает Fox News, публикуя видео потопа в своем аккаунте в соцсети X. Жители спасались на крышах зданий, пишет Indepemdent.
Глава службы по чрезвычайным ситуациям Карл Мелфорд рассказал, что ливень сразу затопил центр города, раскидав около тысячи баллонов с пропаном по всему городку. Он поблагодарил судьбу за то, что они не взорвались. В некоторых районах глубина воды превышала 2,5 метра, полностью накрывая автомобили.
По официальным данным, в наводнении погибли четыре человека. Двое из них были найдены в автомобиле, еще один — в паводковых водах, последний — рядом со своим автомобилем. Сотрудники шерифского управления проверяют информацию о пропавших без вести и не могут назвать их точное число.
