ВСУ создавали химические боеприпасы против мирных жителей в Курской области

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ВСУ создавали гранаты с химвеществами для использования против бойцов ВС РФ и мирного населения
ВСУ создавали гранаты с химвеществами для использования против бойцов ВС РФ и мирного населения Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

На брошенных позициях ВСУ в освобожденной Курской области обнаружены самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сброса с БПЛА. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.

«При проверке данных позиций (в Курской области) были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты», — рассказал Пилат в беседе с РИА Новости. Состав боеприпасов пока не установлен, однако, по предварительным оценкам, внутри может находиться фосфор или другие зажигательные смеси — к пластиковой бутылке с темной жидкостью внутри прикручен взрыватель.

Кроме того, отмечается, что при обследовании позиций украинских военных также были обнаружены переделанные дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО и адаптированные для сброса с БПЛА. По оценкам специалистов МЧС, найденные химические средства могут обладать удушающим эффектом и могли быть использованы не только против российских военных, но и против мирного населения региона. Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденных территорий Курской области от взрывоопасных предметов.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля 2025 года. Сейчас ВС РФ создают буферную зону у границы. 20 мая президент России Владимир Путин посетил регион, встретился с волонтерами, врио губернатора Александром Хинштейном, провел совещание и приехал на строящуюся АЭС.

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На брошенных позициях ВСУ в освобожденной Курской области обнаружены самодельные химические боеприпасы, предназначенные для сброса с БПЛА. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат. «При проверке данных позиций (в Курской области) были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты», — рассказал Пилат в беседе с РИА Новости. Состав боеприпасов пока не установлен, однако, по предварительным оценкам, внутри может находиться фосфор или другие зажигательные смеси — к пластиковой бутылке с темной жидкостью внутри прикручен взрыватель. Кроме того, отмечается, что при обследовании позиций украинских военных также были обнаружены переделанные дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО и адаптированные для сброса с БПЛА. По оценкам специалистов МЧС, найденные химические средства могут обладать удушающим эффектом и могли быть использованы не только против российских военных, но и против мирного населения региона. Сводный отряд МЧС ранее приступил к очистке освобожденных территорий Курской области от взрывоопасных предметов. Курская область была полностью освобождена 26 апреля 2025 года. Сейчас ВС РФ создают буферную зону у границы. 20 мая президент России Владимир Путин посетил регион, встретился с волонтерами, врио губернатора Александром Хинштейном, провел совещание и приехал на строящуюся АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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