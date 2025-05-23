NDR: неизвестная устроила резню на вокзале в ФРГ, пострадали минимум 12 человек

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В ФРГ произошло массовое нападение с ножом
В ФРГ произошло массовое нападение с ножом Фото:

Неизвестный напал с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга (Германия), количество пострадавших составило 12 человек, при этом жизни троих находятся под угрозой. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на представителя местной пожарной службы.

«По данным представителя пожарной службы, три человека получили опасные для жизни ранения, три человека получили серьезные ранения и шесть человек получили легкие ранения», — передает NDR. При этом издание Bild сообщало о восьми пострадавших и о задержании женщины, подозреваемой в нападении. Полиция Гамбурга пока официально подтвердила только проведение масштабной операции на вокзале.

По информации немецких СМИ, инцидент произошел в дневное время на территории центрального железнодорожного вокзала города. На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы и полиция. Правоохранители оцепили здание вокзала, чтобы не допустить дальнейших инцидентов и обеспечить безопасность пассажиров. Мотивы нападавшей и обстоятельства случившегося выясняются.

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Неизвестный напал с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга (Германия), количество пострадавших составило 12 человек, при этом жизни троих находятся под угрозой. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на представителя местной пожарной службы. «По данным представителя пожарной службы, три человека получили опасные для жизни ранения, три человека получили серьезные ранения и шесть человек получили легкие ранения», — передает NDR. При этом издание Bild сообщало о восьми пострадавших и о задержании женщины, подозреваемой в нападении. Полиция Гамбурга пока официально подтвердила только проведение масштабной операции на вокзале. По информации немецких СМИ, инцидент произошел в дневное время на территории центрального железнодорожного вокзала города. На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы и полиция. Правоохранители оцепили здание вокзала, чтобы не допустить дальнейших инцидентов и обеспечить безопасность пассажиров. Мотивы нападавшей и обстоятельства случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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