Reuters: зависимость США от российского урана вынудила Трампа действовать жестко

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Трамп собирается пойти на радикальные меры для избавления зависимости от России
Трамп собирается пойти на радикальные меры для избавления зависимости от России Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, собирается организовать переработку уже использованного ядерного топлива, чтобы избавиться от импортной зависимости, в том числе российской. Об этом сообщает агентство Reuters, подчеркивая, что такой способ обращения с ядерными отходами — самый опасный из возможных.

«Администрация Трампа, по-видимому, хочет возродить идею переработки коммерческого отработанного топлива, что является наихудшим из возможных способов обращения с ядерными отходами... Законодатели от основных политических партий и промышленности рассматривают это как возможный способ сократить зависимость от России и других поставщиков урана», — передает Reuters.

Правительство Российской Федерации утвердило ранее постановление, предусматривающее введение временного запрета на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, данная мера является ответом на антироссийские санкции, введенные американской стороной. США объявили о планах запретить импорт российской урановой продукции начиная с 2028 года.

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Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, собирается организовать переработку уже использованного ядерного топлива, чтобы избавиться от импортной зависимости, в том числе российской. Об этом сообщает агентство Reuters, подчеркивая, что такой способ обращения с ядерными отходами — самый опасный из возможных. «Администрация Трампа, по-видимому, хочет возродить идею переработки коммерческого отработанного топлива, что является наихудшим из возможных способов обращения с ядерными отходами... Законодатели от основных политических партий и промышленности рассматривают это как возможный способ сократить зависимость от России и других поставщиков урана», — передает Reuters. Правительство Российской Федерации утвердило ранее постановление, предусматривающее введение временного запрета на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, данная мера является ответом на антироссийские санкции, введенные американской стороной. США объявили о планах запретить импорт российской урановой продукции начиная с 2028 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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