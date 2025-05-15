Reuters: зависимость США от российского урана вынудила Трампа действовать жестко

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, собирается организовать переработку уже использованного ядерного топлива, чтобы избавиться от импортной зависимости, в том числе российской. Об этом сообщает агентство Reuters, подчеркивая, что такой способ обращения с ядерными отходами — самый опасный из возможных.
«Администрация Трампа, по-видимому, хочет возродить идею переработки коммерческого отработанного топлива, что является наихудшим из возможных способов обращения с ядерными отходами... Законодатели от основных политических партий и промышленности рассматривают это как возможный способ сократить зависимость от России и других поставщиков урана», — передает Reuters.
Правительство Российской Федерации утвердило ранее постановление, предусматривающее введение временного запрета на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, данная мера является ответом на антироссийские санкции, введенные американской стороной. США объявили о планах запретить импорт российской урановой продукции начиная с 2028 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.