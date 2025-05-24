Пожарные Сургута вечером 25 мая ликвидировали возгорание в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Московская. К тушению огня привлекли 29 спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировано в 19:57. Пострадавших нет. К тушению привлекались 29 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС России», — сказано в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 19:05. Через восемь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение второго подъезда здания. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
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