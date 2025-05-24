24 мая 2025
23 мая 2025

Десятки спасателей тушили деревяшку в Сургуте. Фото

В Сургуте вспыхнул деревянный расселенный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили 29 спасателей (архивное фото)
Пожар тушили 29 спасателей (архивное фото) Фото:
Пожарные тушили огонь более 40 минут
Пожарные тушили огонь более 40 минут
Фото:

Пожарные Сургута вечером 25 мая ликвидировали возгорание в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Московская. К тушению огня привлекли 29 спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировано в 19:57. Пострадавших нет. К тушению привлекались 29 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС России», — сказано в telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 19:05. Через восемь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение второго подъезда здания. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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Пожарные Сургута вечером 25 мая ликвидировали возгорание в расселенном двухэтажном деревянном доме на улице Московская. К тушению огня привлекли 29 спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировано в 19:57. Пострадавших нет. К тушению привлекались 29 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС России», — сказано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 19:05. Через восемь минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение второго подъезда здания. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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