26 мая 2025

Bild: Германия начала переброску военных к границе России

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Бундесвер начал переброску солдат
Бундесвер начал переброску солдат Фото:

В районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы отмечается усиленное присутствие военных после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«В воздухе кружат рои вертолетов, сотни десантников бесшумно скользят по небу, танки пробираются по литовским селам. К 2027 году здесь на постоянной основе будут размещены 5000 немецких солдат», — говорится в статье. Bild отмечает, что речь идет о коридоре, соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область России.

Ранее были опубликованы планы минобороны Германии по войне с Россией. По данным СМИ, может произойти эскалация отношений между НАТО и РФ.

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В районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы отмечается усиленное присутствие военных после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «В воздухе кружат рои вертолетов, сотни десантников бесшумно скользят по небу, танки пробираются по литовским селам. К 2027 году здесь на постоянной основе будут размещены 5000 немецких солдат», — говорится в статье. Bild отмечает, что речь идет о коридоре, соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область России. Ранее были опубликованы планы минобороны Германии по войне с Россией. По данным СМИ, может произойти эскалация отношений между НАТО и РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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