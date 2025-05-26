26 мая 2025

Челябинцы стали больше полагаться на помощь репетиторов при подготовке к ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Для успешной сдачи ЕГЭ челябинцы стали активнее обращаться к репетиторам
Для успешной сдачи ЕГЭ челябинцы стали активнее обращаться к репетиторам Фото:

Выпускники в Челябинской области стали больше полагаться на помощь репетиторов во время подготовки к сдаче Единого госэкзамена (ЕГЭ). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», спрос на услуги специалистов за год вырос на 15%.

«Челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов. в мае трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 15% по сравнению с 2024 годом», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

С начала весны наблюдается значительное увеличение интереса к услугам профессиональных репетиторов. В марте челябинские старшеклассники начали активно интересоваться помощью педагогов. А в апреле объем трафика на соответствующие ресурсы увеличился на 62% по сравнению с началом года. Самыми продуктивными днями стали вторник и среда, а к концу недели активность старшеклассников традиционно снижалась. По данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса HeadHunter, количество вакансий для наставников возросло на 18%.

В апреле произошло снижение медианной зарплаты в регионе. В апреле наставникам предлагали заработать по 35 тысяч рублей за месяц, что соответствовало средним показателям по рынку. Построив и модернизировав в 2025 году 30 телеком-объектов, руководство мобильного оператора выразило уверенность, что выпускники в любом населенном пункте смогут заниматься предметами в любом удобном для себя месте. На это обратил внимание технический руководитель компании в области Юрий Горбатов.

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Выпускники в Челябинской области стали больше полагаться на помощь репетиторов во время подготовки к сдаче Единого госэкзамена (ЕГЭ). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», спрос на услуги специалистов за год вырос на 15%. «Челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов. в мае трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 15% по сравнению с 2024 годом», — заявили URA.RU в «МегаФоне». С начала весны наблюдается значительное увеличение интереса к услугам профессиональных репетиторов. В марте челябинские старшеклассники начали активно интересоваться помощью педагогов. А в апреле объем трафика на соответствующие ресурсы увеличился на 62% по сравнению с началом года. Самыми продуктивными днями стали вторник и среда, а к концу недели активность старшеклассников традиционно снижалась. По данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса HeadHunter, количество вакансий для наставников возросло на 18%. В апреле произошло снижение медианной зарплаты в регионе. В апреле наставникам предлагали заработать по 35 тысяч рублей за месяц, что соответствовало средним показателям по рынку. Построив и модернизировав в 2025 году 30 телеком-объектов, руководство мобильного оператора выразило уверенность, что выпускники в любом населенном пункте смогут заниматься предметами в любом удобном для себя месте. На это обратил внимание технический руководитель компании в области Юрий Горбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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