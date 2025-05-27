Сальдо уволил главу Новой Каховки за недостойное поведение

Глава Новокаховского округа Виталий Гура был отстранен от должности за недостойное поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны», — написал Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. Он также уточнил, что членство Гуры в партии «Единая Россия» приостановлено.
Временно исполняющей обязанности главы Новой Каховки назначена Елена Викторовна Болотняя. Ранее в этот же день стало известно об увольнении сразу двух чиновников во Владимире — заместителя главы администрации Глеба Серегина и начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Решение было принято главой города Дмитрием Наумовым из-за ситуации с оказанием ритуальных услуг в городе, сообщал официальный сайт органов местного самоуправления Владимира.
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