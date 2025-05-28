ЕР подготовит политиков России к главным выборам 2026 года

В Москве секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев встретился с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика». Он рассказал о работе партии и пообещал помочь участникам адаптироваться и подготовиться к выборам 2026 года в Госдуму. Участники, представляющие различные политические силы, узнали о структуре партии, ее проектах и планах.
«„Единая Россия“ готова помочь финалистам конкурса „Лидеры России. Политика“ максимально быстро освоиться в партийном пространстве и подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям», — заявил Якушев, его слова приводит пресс-служба ЕР. По его словам, партия видит в конкурсе возможность выявить талантливых лидеров, которые смогут внести вклад в развитие страны.
Якушев отметил, что для партии крайне важно по окончании текущего политического цикла отчитаться перед гражданами, какие обещания были выполнены, а какие нет, объяснив причины невыполнения. Он также добавил, что невыполненные пункты народной программы будут включены в план, с которым «Единая Россия» пойдет на выборы в 2026 году, и подчеркнул, что для подтверждения результатов будет введен строгий мониторинг всех мероприятий.
Секретарь Генсовета также рассказал о структуре партии. «Единая Россия» насчитывает 2,6 миллиона членов, активно работают институты сторонников и «Молодая Гвардия», которые занимаются привлечением новых участников. Особое внимание он уделил сети отделений: «У партии — 87 тысяч первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа — это те, кто непосредственно работают с людьми». Якушев добавил, что региональные отделения возглавляют более 50 глав регионов, что подчеркивает влияние ЕР.
В завершение Якушев отметил значимость конкурса для обновления кадрового резерва. «Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в „Лидерах России. Политика“, чтобы расширить собственные горизонты. А „Единая Россия“ видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026», — сказал он. Встреча показала, что партия делает ставку на новых лидеров, которые помогут ей укрепить позиции в следующем политическом цикле.
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