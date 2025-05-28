Мальчику, который три дня блуждал в лесу под Кизелом, нашли няню

Пермяки позаботились о шестилетнем мальчике, которого нашли в лесу под Кизелом (Пермский край). 28 мая ему уже нашли няню. Затем, после оперативной реакции чиновников на публикацию, еще и мама нашла возможность вернуться в больницу.
«Поскольку у врачей был запрос на профессиональный круглосуточный уход за ребенком после пережитого, няня осталась поддерживать маму. И будет в больнице для подстраховки в любой момент, поскольку там есть и другие дети без родителей на сопровождении, в том числе за счет бюджета», — написал соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своем telegram-канале.
По его словам, пермяки уже собрали достаточно средств, чтобы внезапная потребность была покрыта. Кроме того, фондом связались местные предприниматели, которые предложили компенсировать недостающую сумму, если понадобится. Если возникнет остаток средств, деньги пойдут на оказание помощи таким же детям, которые находятся в больнице без родителей, пообещал Жебелев.
28 мая URA.RU сообщало о том, что мальчику в Кизеле, которого искали почти трое суток, срочно нужна сиделка. Ребенок пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU.
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