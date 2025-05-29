Апелляционный суд ХМАО вынес приговор медсестре, которая довела до самоубийства коллегу

Суд ХМАО оставил в силе приговор медсестре, доведшей подчиненную до самоубийства
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Суд ХМАО оставил в силе условный приговор медсестре сургутского травмцентра, которую признали виновной в доведении подчиненной до самоубийства
Суд ХМАО оставил в силе условный приговор медсестре сургутского травмцентра, которую признали виновной в доведении подчиненной до самоубийства Фото:

Старшая медсестра сургутского травмцентра Ольга Матвийчук не смогла оспорить в окружном суде приговор по делу о доведении до самоубийства ее подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда региона.

«Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО определила приговор Сургутского городского суда оставить без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда ХМАО. Адвокаты в апелляционной жалобе просили отменить приговор и направить дело на пересмотр.

В феврале 2025 года суд Сургута вынес приговор Ольге Матвийчук в три года лишения свободы условно и запретил в течение двух лет занимать руководящие должности в госструктурах. Ее признали виновной в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой.

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Старшая медсестра сургутского травмцентра Ольга Матвийчук не смогла оспорить в окружном суде приговор по делу о доведении до самоубийства ее подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда региона. «Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО определила приговор Сургутского городского суда оставить без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда ХМАО. Адвокаты в апелляционной жалобе просили отменить приговор и направить дело на пересмотр. В феврале 2025 года суд Сургута вынес приговор Ольге Матвийчук в три года лишения свободы условно и запретил в течение двух лет занимать руководящие должности в госструктурах. Ее признали виновной в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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