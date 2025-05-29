В Нижневартовске загорелся дом в самом старом районе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар случился в Старом Вартовске
Пожар случился в Старом Вартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 мая произошел пожар в Старом Вартовске. Загорелся жилой дом, сообщила URA.RU пресс-служба окружного МЧС.

«Сообщение поступило в 19:36. К 19:45, моменту прибытия первых пожарных, горел жилой дом, огонь перекинулся на сарай. На месте работают подразделения МЧС России на трех единицах техники», — рассказали журналисту агентства в ведомстве.

Видео пожара от очевидцев опубликовали в telegram-канале «Типичный Краб Нижневартовск». На кадрах видно огонь среди частного сектора.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 мая произошел пожар в Старом Вартовске. Загорелся жилой дом, сообщила URA.RU пресс-служба окружного МЧС. «Сообщение поступило в 19:36. К 19:45, моменту прибытия первых пожарных, горел жилой дом, огонь перекинулся на сарай. На месте работают подразделения МЧС России на трех единицах техники», — рассказали журналисту агентства в ведомстве. Видео пожара от очевидцев опубликовали в telegram-канале «Типичный Краб Нижневартовск». На кадрах видно огонь среди частного сектора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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