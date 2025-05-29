Пожар случился в Старом Вартовске
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 мая произошел пожар в Старом Вартовске. Загорелся жилой дом, сообщила URA.RU пресс-служба окружного МЧС.
«Сообщение поступило в 19:36. К 19:45, моменту прибытия первых пожарных, горел жилой дом, огонь перекинулся на сарай. На месте работают подразделения МЧС России на трех единицах техники», — рассказали журналисту агентства в ведомстве.
Видео пожара от очевидцев опубликовали в telegram-канале «Типичный Краб Нижневартовск». На кадрах видно огонь среди частного сектора.
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