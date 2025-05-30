Звезда рассказала, из-за чего едва не сорвался концерт в Екатеринбурге

Концерт группы «Моя Мишель» в апреле чуть не отменили из-за временного закрытия «Теле-Клуба»: на площадке обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Однако коллектив нашел выход, как порадовать поклонников выступлением, рассказала URA.RU солистка группы Татьяна Ткачук.
«Клуб, в котором мы изначально должны были выступать, больше, и он закрылся по независимым от нас обстоятельствам. И у нас было два выбора, либо отменять концерт, либо зрителей не расстраивать. Мы решили обратиться к другому варианту и сделать два концерта. Все равно, конечно, у нас где-то 700 человек не смогло прийти из-за переноса, но мы не последний раз в Екатеринбурге еще увидимся», — поделилась певица.
Изначально группа планировала выступить в «Теле-Клубе» 18 апреля. Но из-за закрытия площадки концерты перенесли на 29 и 30 мая. Массовые переносы выступлений звезд начались в середине апреля. Позже стало известно, что причиной этого стали проблемы с системой дымоудаления и пожарным водопроводом. Пока команда не исправит нарушения, площадку не откроют. На это может уйти от двух до четырех месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!