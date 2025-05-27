В Екатеринбурге продолжает работать закрытый «Теле-клуб»: как ему это удается

Закрытый приставами из-за нарушений требований пожарной безопасности «Теле-клуб» в Екатеринбурге продолжает проводить концерты. Но теперь все мероприятия проходят только на летней сцене, а не в закрытом помещении.
«Мы до сих пор работаем над исправлением вынесенных нам замечаний. До полного их устранения открыться нам, судя по всему, не позволят. Просим отнестись к этому с пониманием», — рассказали URA.RU представители площадки.
Но при этом появилась возможность проводить выступления на свежем воздухе, подчеркивают в «Теле-клубе». «Площадка больше, пропускаемость быстрая, для организаторов больше возможностей для интеграций (баскетбол, кинотеатр)».
Например, open air на уличной сцене 15 мая провел рэп-дуэт 9mice & Kai Angel, 22 мая — YANIX. Впереди у площадки концерт рэпера ICEGERGERT (автора хитов Fake ID, «Гектор»), а также крупные фестивали — «Стая Fest» (21 июня), «МЕХАНИКА» (5 июля) и KONKRETIKA, где 12 июля выступят TGK, 9 грамм, «Восточный округ», Макси АК, Леша Маэстро и другие.
С середины апреля в «Теле-Клубе» массово срывались концерты. Позже стало известно, что причиной этого стали проблемы с системой дымоудаления и пожарным водопроводом. Пока команда не исправит нарушения, площадку не откроют. Владелец Олег Кумыш заявлял, что на это может уйти от двух до четырех месяцев.
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