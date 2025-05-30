Раскрыты имена участников группы, которых задерживали ФСБ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали группу, устроившую незаконную миграцию
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Некоторым удалось избежать СИЗО Фото:

В состав группы, которая якобы организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге вошли девять человек, среди них три сотрудника центра при Уральском федеральном университете. Каждому избрали меру пресечения, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Сотрудники МВД, СКР и ФСБ задержали директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двух ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Кроме того, арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова.

Судебные заседания прошли 29 и 30 мая. Букало, Закировой и Шавкатову избрали домашний арест, остальных отправили в СИЗО.

По версии следствия, преступную деятельность группа якобы начала прошлой осенью. По мнению силовиков, они подыскивали иностранцев и предлагали им нелегально встать на учет. Им предоставлялись ответы на экзамен по русскому языку.

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В состав группы, которая якобы организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге вошли девять человек, среди них три сотрудника центра при Уральском федеральном университете. Каждому избрали меру пресечения, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. Сотрудники МВД, СКР и ФСБ задержали директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двух ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Кроме того, арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова. Судебные заседания прошли 29 и 30 мая. Букало, Закировой и Шавкатову избрали домашний арест, остальных отправили в СИЗО. По версии следствия, преступную деятельность группа якобы начала прошлой осенью. По мнению силовиков, они подыскивали иностранцев и предлагали им нелегально встать на учет. Им предоставлялись ответы на экзамен по русскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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