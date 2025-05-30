Раскрыты имена участников группы, которых задерживали ФСБ в Екатеринбурге

В состав группы, которая якобы организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге вошли девять человек, среди них три сотрудника центра при Уральском федеральном университете. Каждому избрали меру пресечения, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
Сотрудники МВД, СКР и ФСБ задержали директора центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двух ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Кроме того, арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова.
Судебные заседания прошли 29 и 30 мая. Букало, Закировой и Шавкатову избрали домашний арест, остальных отправили в СИЗО.
По версии следствия, преступную деятельность группа якобы начала прошлой осенью. По мнению силовиков, они подыскивали иностранцев и предлагали им нелегально встать на учет. Им предоставлялись ответы на экзамен по русскому языку.
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