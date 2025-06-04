Трамп попросил Сенат не рассматривать законопроект об ужесточении антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер.
«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — заявил Уикер, комментируя позицию президента по вопросу санкций против России. Слова председателя комитета передает ТАСС.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Среди его основных авторов — сенаторы Линдси Грэм (внесена в перечень террористов и экстремистов РФ) и Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы. Сенатор Рэнд Пол предупреждал, что реализация этих мер может нанести наибольший ущерб самим США как в экономическом, так и в стратегическом плане.
Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что в Штатах подготовлен пакет более жестких антироссийских санкций, который ожидает утверждения американским конгрессом и президентом Дональдом Трампом. Документ называется «Закон о санкциях против России от 2025 года». Они достаточно строгие, отметил Келлог.
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