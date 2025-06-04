Трамп попросил Сенат не рассматривать законопроект об ужесточении антироссийских санкций

Трамп попросил сенаторов США пока не ужесточать санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп попросил не рассматривать закон об ужесточении санкций против РФ
Трамп попросил не рассматривать закон об ужесточении санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — заявил Уикер, комментируя позицию президента по вопросу санкций против России. Слова председателя комитета передает ТАСС.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Среди его основных авторов — сенаторы Линдси Грэм (внесена в перечень террористов и экстремистов РФ) и Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы. Сенатор Рэнд Пол предупреждал, что реализация этих мер может нанести наибольший ущерб самим США как в экономическом, так и в стратегическом плане.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что в Штатах подготовлен пакет более жестких антироссийских санкций, который ожидает утверждения американским конгрессом и президентом Дональдом Трампом. Документ называется «Закон о санкциях против России от 2025 года». Они достаточно строгие, отметил Келлог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер. «Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — заявил Уикер, комментируя позицию президента по вопросу санкций против России. Слова председателя комитета передает ТАСС. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Среди его основных авторов — сенаторы Линдси Грэм (внесена в перечень террористов и экстремистов РФ) и Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы. Сенатор Рэнд Пол предупреждал, что реализация этих мер может нанести наибольший ущерб самим США как в экономическом, так и в стратегическом плане. Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что в Штатах подготовлен пакет более жестких антироссийских санкций, который ожидает утверждения американским конгрессом и президентом Дональдом Трампом. Документ называется «Закон о санкциях против России от 2025 года». Они достаточно строгие, отметил Келлог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...