В Челябинске охранники ЧОП попали под следствие

05 июня 2025 в 17:24 Размер текста - 17 +

Охранники попали под статью из-за нападения на заявителя Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске сотрудники частной охранной организации (ЧОП) попали под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их обвиняют в превышении полномочий из-за нападения на заявителя. «Полицейскими установлено, что преступление было совершено 9 марта в дневное время у дома № 36 по ул. Академика Макеева. Прибывшие по вызову охранники ЧОПа причинили заявителю телесные повреждения, что подтверждалось видеозаписью камер уличного наблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокурора Центрального района Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники частной охранной организации (ЧОП) попали под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их обвиняют в превышении полномочий из-за нападения на заявителя. «Полицейскими установлено, что преступление было совершено 9 марта в дневное время у дома № 36 по ул. Академика Макеева. Прибывшие по вызову охранники ЧОПа причинили заявителю телесные повреждения, что подтверждалось видеозаписью камер уличного наблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокурора Центрального района Челябинска.