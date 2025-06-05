В Челябинске охранники ЧОП попали под следствие

В Челябинске сотрудники частной охранной организации (ЧОП) попали под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их обвиняют в превышении полномочий из-за нападения на заявителя.
«Полицейскими установлено, что преступление было совершено 9 марта в дневное время у дома № 36 по ул. Академика Макеева. Прибывшие по вызову охранники ЧОПа причинили заявителю телесные повреждения, что подтверждалось видеозаписью камер уличного наблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокурора Центрального района Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!