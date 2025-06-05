В Челябинске охранники ЧОП попали под следствие

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Охранники попали под статью из-за нападения на заявителя
Охранники попали под статью из-за нападения на заявителя Фото:

В Челябинске сотрудники частной охранной организации (ЧОП) попали под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их обвиняют в превышении полномочий из-за нападения на заявителя.

«Полицейскими установлено, что преступление было совершено 9 марта в дневное время у дома № 36 по ул. Академика Макеева. Прибывшие по вызову охранники ЧОПа причинили заявителю телесные повреждения, что подтверждалось видеозаписью камер уличного наблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокурора Центрального района Челябинска.

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В Челябинске сотрудники частной охранной организации (ЧОП) попали под следствие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их обвиняют в превышении полномочий из-за нападения на заявителя. «Полицейскими установлено, что преступление было совершено 9 марта в дневное время у дома № 36 по ул. Академика Макеева. Прибывшие по вызову охранники ЧОПа причинили заявителю телесные повреждения, что подтверждалось видеозаписью камер уличного наблюдения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Расследование находится на контроле у прокурора Центрального района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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