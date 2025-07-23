Из Челябинска отправился первый чартер в Хургаду

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Из Челябинска можно улететь в Египет
Из Челябинска можно улететь в Египет Фото:

Из аэропорта Челябинска сегодня был отправлен первый чартерный рейс в Хургаду, Египет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Челябинск имени И.В. Курчатова состоялся первый рейс в Хургаду. Полётную программу выполняет авиакомпания „ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES JSC“», — уточнили в telegram-канале «Аэропорт Челябинск (Курчатов)».

В пресс-службе аэропорта отметили, что этот перевозчик обслуживает чартерные полеты. Билеты на рейсы до Египта и обратно будут продаваться в составе турпутевок.

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Из аэропорта Челябинска сегодня был отправлен первый чартерный рейс в Хургаду, Египет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «В аэропорту Челябинск имени И.В. Курчатова состоялся первый рейс в Хургаду. Полётную программу выполняет авиакомпания „ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES JSC“», — уточнили в telegram-канале «Аэропорт Челябинск (Курчатов)». В пресс-службе аэропорта отметили, что этот перевозчик обслуживает чартерные полеты. Билеты на рейсы до Египта и обратно будут продаваться в составе турпутевок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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