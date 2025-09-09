Как в Свердловской области появился завод мотоциклов, которые покупают США и Европа

В Ирбите с 1941 года существует мотоциклетный завод
Завод эвакуировали в Ирбит в 1941 году
Завод эвакуировали в Ирбит в 1941 году Фото:

В Ирбите (Свердловская область) с 1941 года существует завод по производству мотоциклов тяжелого класса, создавший легендарный байк «Урал». Сейчас эти мотоциклы популярны не только в России, но и во всем мире. Подробнее об истории создания и технике, выпускаемой на заводе, — в материале URA.RU.

В августе 1941 года в Москве было запущено серийное производство мотоцикла М-72 (его даже задействовали в съемках фильма «Берегись автомобиля»). В тяжелое для страны время — в начале Великой Отечественной войны — завод эвакуировали в Ирбит. Уже в марте 1942-го производство было решено оставить на Урале.

История Ирбитского мотоциклетного завода

Экспорт мотоциклов был запущен в 1953 году
Экспорт мотоциклов был запущен в 1953 году
Фото:

Завод разместили на площадях бывшего пивоваренного предприятия, цех морса и кваса оснастили под производство локомобилей, в засолочном цехе появился литейный. Однако не все мощности умещались на отведенной территории, некоторые перенесли на Ирбитский автоприцепный завод.

За годы войны предприятие отправило на фронт 9799 мотоциклов. В послевоенные годы руководство страны поставило задачу увеличить выпуск мотоциклов в пять раз, то есть до 20 000 штук в год. Экспорт начался в 1953 году, в основном для нужд армии и милиции. Первые легендарные мотоциклы «Урал» М-52 выпустили в 1957 году, всего их было изготовлено 678 штук.

Сколько стоит мотоцикл «Урал»

Мотоциклы популярны не только в России, особой популярностью они пользуются в США и Европе
Мотоциклы популярны не только в России, особой популярностью они пользуются в США и Европе
Фото:

Особой популярностью мотоциклы пользуются в Японии, Корее, Филиппинах, Австралии, Европе и США. На данный момент стоимость новых экземпляров стартует от 1 650 000 рублей, а на сайтах, где продают товары с рук, найдутся модели и за 85 000 рублей.

В 2022 году из-за санкций производство частично перенесли в Петропавловск на севере Казахстана. Там собирают мотоциклы для тех стран, которые ввели ограничения против России. При этом завод продолжает функционировать и в Ирбите — там собирают рамы и элементы корпуса, а ориентируется производство на российский и азиатский рынки, изготавливая модели под заказ.

Ранее URA.RU рассказывало, что Ирбитский мотоциклетный завод выпустил лимитированную серию мотоциклов «Урал» Alaskю. Всего в серии десять экземпляров, стоимость каждого начинается от двух миллионов рублей. 

