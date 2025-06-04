Популярный свердловский фестиваль остался без гранта и принял неожиданное решение

Вход на фестиваль «Лето на заводе» в Сысерти станет платным
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«Лето на заводе» стартует в Сысерти с 12 июня
«Лето на заводе» стартует в Сысерти с 12 июня Фото:

Фестиваль «Лето на заводе», который ежегодно проходит в Сысерти (Свердловская область), вновь остался без грантовой поддержки. Несмотря на это, команда запускает шестой сезон с 12 июня, но впервые вход будет платным, поделился продюсер фестиваля Илья Орлов-Бунин на пресс-конференции в ТАСС.

«Вызов этого сезона в том, что мы не получаем грантовую поддержку. Мы пробовали получить в разных фондах: и в областных субсидиях, и федеральных, но как-то так получается, что не получаем. С одной стороны, это нас расстраивает, с другой — закаляет и ставит тверже на ноги в плане самообеспечения», — пояснил Орлов-Бунин. Из-за этого впервые на входе посетителей ждет организационный сбор: для взрослых — 250 рублей, льготный — 100 рублей, для жителей Сысерти — бесплатно.

Фестиваль «Лето на заводе» проработает до середины сентября. Посетителей ждут каждый выходные, в программе — экскурсии, музыкальные мероприятия, мастер-классы, театральные события. Ожидается, что на площадке пройдут свердловский День молодежи, День Ивана Купалы, выступление Екатерининского оркестра, певцов Михаила Лузина и Максима Юдина, резидентов джаз-клуба EverJazz, откроется киноклуб.

В 2024 году фестиваль также остался без финансовой поддержки от Фонда президентских грантов. Была вероятность, что мероприятие не состоится вовсе, но «Лету на заводе» помог краудфандинговый сбор — все неравнодушные граждане могли деньгами вложиться в проведение, а взамен получить подарок.

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Фестиваль «Лето на заводе», который ежегодно проходит в Сысерти (Свердловская область), вновь остался без грантовой поддержки. Несмотря на это, команда запускает шестой сезон с 12 июня, но впервые вход будет платным, поделился продюсер фестиваля Илья Орлов-Бунин на пресс-конференции в ТАСС. «Вызов этого сезона в том, что мы не получаем грантовую поддержку. Мы пробовали получить в разных фондах: и в областных субсидиях, и федеральных, но как-то так получается, что не получаем. С одной стороны, это нас расстраивает, с другой — закаляет и ставит тверже на ноги в плане самообеспечения», — пояснил Орлов-Бунин. Из-за этого впервые на входе посетителей ждет организационный сбор: для взрослых — 250 рублей, льготный — 100 рублей, для жителей Сысерти — бесплатно. Фестиваль «Лето на заводе» проработает до середины сентября. Посетителей ждут каждый выходные, в программе — экскурсии, музыкальные мероприятия, мастер-классы, театральные события. Ожидается, что на площадке пройдут свердловский День молодежи, День Ивана Купалы, выступление Екатерининского оркестра, певцов Михаила Лузина и Максима Юдина, резидентов джаз-клуба EverJazz, откроется киноклуб. В 2024 году фестиваль также остался без финансовой поддержки от Фонда президентских грантов. Была вероятность, что мероприятие не состоится вовсе, но « Лету на заводе» помог краудфандинговый сбор — все неравнодушные граждане могли деньгами вложиться в проведение, а взамен получить подарок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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