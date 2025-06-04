Фестиваль «Лето на заводе», который ежегодно проходит в Сысерти (Свердловская область), вновь остался без грантовой поддержки. Несмотря на это, команда запускает шестой сезон с 12 июня, но впервые вход будет платным, поделился продюсер фестиваля Илья Орлов-Бунин на пресс-конференции в ТАСС.
«Вызов этого сезона в том, что мы не получаем грантовую поддержку. Мы пробовали получить в разных фондах: и в областных субсидиях, и федеральных, но как-то так получается, что не получаем. С одной стороны, это нас расстраивает, с другой — закаляет и ставит тверже на ноги в плане самообеспечения», — пояснил Орлов-Бунин. Из-за этого впервые на входе посетителей ждет организационный сбор: для взрослых — 250 рублей, льготный — 100 рублей, для жителей Сысерти — бесплатно.
Фестиваль «Лето на заводе» проработает до середины сентября. Посетителей ждут каждый выходные, в программе — экскурсии, музыкальные мероприятия, мастер-классы, театральные события. Ожидается, что на площадке пройдут свердловский День молодежи, День Ивана Купалы, выступление Екатерининского оркестра, певцов Михаила Лузина и Максима Юдина, резидентов джаз-клуба EverJazz, откроется киноклуб.
В 2024 году фестиваль также остался без финансовой поддержки от Фонда президентских грантов. Была вероятность, что мероприятие не состоится вовсе, но «Лету на заводе» помог краудфандинговый сбор — все неравнодушные граждане могли деньгами вложиться в проведение, а взамен получить подарок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!