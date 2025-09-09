В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика протаранил трамвайную остановку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за ДТП трамваи встали на час
Из-за ДТП трамваи встали на час Фото:

В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика протаранил трамвайную остановку «Протезно-ортопедическое предприятие» на улице Луначарского. Позже мужчина скрылся с места ДТП, сообщил очевидец URA.RU.

«Газель двигалась со стороны Черезкинцев. Водитель не справился с управлением, врезался в остановку и вывернул у машины колесо. Сам водитель находился в алкогольном опьянении. Спустя пять минут сбежал с места происшествия», — рассказал свидетель.

В результате аварии пострадавших нет. Сама остановка получила значительные повреждения, ее части были разбросаны по тротуару. Из-за ДТП движение трамваев по улице Луначарского было парализовано более чем на час. В настоящее время автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика протаранил трамвайную остановку «Протезно-ортопедическое предприятие» на улице Луначарского. Позже мужчина скрылся с места ДТП, сообщил очевидец URA.RU. «Газель двигалась со стороны Черезкинцев. Водитель не справился с управлением, врезался в остановку и вывернул у машины колесо. Сам водитель находился в алкогольном опьянении. Спустя пять минут сбежал с места происшествия», — рассказал свидетель. В результате аварии пострадавших нет. Сама остановка получила значительные повреждения, ее части были разбросаны по тротуару. Из-за ДТП движение трамваев по улице Луначарского было парализовано более чем на час. В настоящее время автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...