В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика протаранил трамвайную остановку «Протезно-ортопедическое предприятие» на улице Луначарского. Позже мужчина скрылся с места ДТП, сообщил очевидец URA.RU.
«Газель двигалась со стороны Черезкинцев. Водитель не справился с управлением, врезался в остановку и вывернул у машины колесо. Сам водитель находился в алкогольном опьянении. Спустя пять минут сбежал с места происшествия», — рассказал свидетель.
В результате аварии пострадавших нет. Сама остановка получила значительные повреждения, ее части были разбросаны по тротуару. Из-за ДТП движение трамваев по улице Луначарского было парализовано более чем на час. В настоящее время автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
