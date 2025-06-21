ВСУ ударили по 5 регионам России, погиб VIP-коммунальщик в ДНР: карта ночных атак БПЛА 21 июня

В ночь на 21 июня украинская армия атаковала пять регионов России, всего средствами ПВО были сбиты свыше 23 аппаратов. В результате этого в ДНР есть один погибший — глава Мироновского производственного комплекса «Вода Донбасса». Также зафиксировано несколько пострадавших, им всем помогают медики. Подробнее о ночных атаках БПЛА — в материале URA.RU.
Заявление Минобороны по ударам
В период с 22:00 до 23:55 (по мск) 20 июня средства ПВО уничтожили 23 беспилотника. В частности, 15 дронов перехватили над Белгородской, шесть — над Курской, еще два — над Воронежской областью, говорится в заявлении ведомства.
Через несколько часов появилась новая информация по атакам. Так, над тремя регионами страны сбили пять беспилотников: по два — в небе над Курской и Воронежской областями, еще один — над Республикой Мордовия.
Воронежская область
Ночью с 20 на 21 июня в регионе зазвучал сигнал ракетной опасности. Утром воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что ВСУ ударили четырьмя дронами по трем районам региона. Все аппараты успешно уничтожены средствами ПВО. Гусев сообщил, что разрушений на земле и пострадавших нет.
Взрывы в Курской области
В полночь в регионе объявили ракетную опасность. Позже в Льгове зафиксировали около 10 взрывов, местные жители видели в небе яркие вспышки. В регионе работали подразделения противовоздушной обороны — были сбиты восемь дронов. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводится.
ДНР
Глава региона Денис Пушилин написал в telegram-канале, что в результате удара беспилотника по служебному автомобилю есть погибший. Жертвой стал глава водоснабжающей компании «Вода Донбасса». Кроме того, еще трое работников получили тяжелые ранения, им оказали медпомощь.
ЛНР
В Лисичанске (ЛНР) дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи — пострадали три человека. При этом состояние фельдшера оценивается как тяжелое. Информацию в своем telegram-канале разместил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Белгородская область
В Борисовском районе региона дрон противника ударил по машине, где находилась семейная пара. У пострадавших минно-взрывные травмы, их доставили в местную больницу, написал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале.
В каких регионах вводили режим ракетной опасности
В Ивановской области ночью вводили режим повышенной готовности из-за угрозы атак дронов ВСУ. Обстановку контролировали спецслужбы, заявили в региональном оперштабе.
Кроме того, в аэропортах Тамбова и Казани вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов из-за режима ракетной опасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале, уточнив, что меры предпринимались для обеспечения безопасности. Сейчас все ограничения сняли.
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