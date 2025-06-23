Челябинские депутаты обсудили с подростками опасность запрещенных веществ. Фото

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Профилактические работы с подростками в Челябинске проводят регулярно
Профилактические работы с подростками в Челябинске проводят регулярно Фото:

Депутаты гордумы Челябинска провели серию профилактических встреч с подростками в летних лагерях и школах. В лагере «Солнечная поляна» перед 80 подростками выступили Юрий Скалунов и Алексей Четвернин, обсудив последствия употребления запрещенных веществ. Параллельно прошла встреча с трудовым отрядом школы №155, где Кирилл Ветхов разобрал схемы вербовки подростков и вовлечения их в наркобизнес.

«Молодые люди часто недооценивают опасность запрещенных веществ и не знают об ответственности за их распространение. Открытый диалог с молодежью позволяет сформировать верное представление о последствиях употребления различных веществ. Формат свободного обмена мнениями привлекает внимание подростков, дает возможность обсудить волнующие темы и получить достоверную информацию», — заявил Скалунов.

Особое внимание уделили практическим аспектам: как противостоять давлению сверстников и распознавать манипуляции. Депутат Кирилл Ветхов объяснил детям, как наркодилеры вербуют людей, и предостерег ребят от соблазна «быстрого заработка». По словам депутата Скалунова, вопросы от подростков не прекращались даже после окончания встречи. Профилактика особенно важна в летний период, когда у подростков появляется больше свободного времени.

Депутат Ветхов рассказал о том, как распространители вовлекают подростков в незаконную деятельность
Депутат Ветхов рассказал о том, как распространители вовлекают подростков в незаконную деятельность
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Депутаты гордумы Челябинска провели серию профилактических встреч с подростками в летних лагерях и школах. В лагере «Солнечная поляна» перед 80 подростками выступили Юрий Скалунов и Алексей Четвернин, обсудив последствия употребления запрещенных веществ. Параллельно прошла встреча с трудовым отрядом школы №155, где Кирилл Ветхов разобрал схемы вербовки подростков и вовлечения их в наркобизнес. «Молодые люди часто недооценивают опасность запрещенных веществ и не знают об ответственности за их распространение. Открытый диалог с молодежью позволяет сформировать верное представление о последствиях употребления различных веществ. Формат свободного обмена мнениями привлекает внимание подростков, дает возможность обсудить волнующие темы и получить достоверную информацию», — заявил Скалунов. Особое внимание уделили практическим аспектам: как противостоять давлению сверстников и распознавать манипуляции. Депутат Кирилл Ветхов объяснил детям, как наркодилеры вербуют людей, и предостерег ребят от соблазна «быстрого заработка». По словам депутата Скалунова, вопросы от подростков не прекращались даже после окончания встречи. Профилактика особенно важна в летний период, когда у подростков появляется больше свободного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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