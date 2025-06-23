Депутаты гордумы Челябинска провели серию профилактических встреч с подростками в летних лагерях и школах. В лагере «Солнечная поляна» перед 80 подростками выступили Юрий Скалунов и Алексей Четвернин, обсудив последствия употребления запрещенных веществ. Параллельно прошла встреча с трудовым отрядом школы №155, где Кирилл Ветхов разобрал схемы вербовки подростков и вовлечения их в наркобизнес.
«Молодые люди часто недооценивают опасность запрещенных веществ и не знают об ответственности за их распространение. Открытый диалог с молодежью позволяет сформировать верное представление о последствиях употребления различных веществ. Формат свободного обмена мнениями привлекает внимание подростков, дает возможность обсудить волнующие темы и получить достоверную информацию», — заявил Скалунов.
Особое внимание уделили практическим аспектам: как противостоять давлению сверстников и распознавать манипуляции. Депутат Кирилл Ветхов объяснил детям, как наркодилеры вербуют людей, и предостерег ребят от соблазна «быстрого заработка». По словам депутата Скалунова, вопросы от подростков не прекращались даже после окончания встречи. Профилактика особенно важна в летний период, когда у подростков появляется больше свободного времени.
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