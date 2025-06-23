В Челябинской области за выходные в ДТП погибли 10 человек

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За выходные в Челябинской области в ДТП погибли 10 человек
За выходные в Челябинской области в ДТП погибли 10 человек Фото:

В Челябинской области за выходные 21 и 22 июня в ДТП погибли 10 человек, среди них двое детей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

«Десять человек погибли и 33 человека получили травмы. Самое трагичное, что среди погибших — двое детей. Еще десять несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Всего в регионе за два дня произошло 33 аварии. В одной из них погибла известная журналистка, бывший главный редактор газеты «Искра» (Еткульский район) Алиса Иванникова. Трагедия произошла в Пластовском районе. Вместе с ней ушла из жизни и ее 11-летняя дочь.

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В Челябинской области за выходные 21 и 22 июня в ДТП погибли 10 человек, среди них двое детей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Десять человек погибли и 33 человека получили травмы. Самое трагичное, что среди погибших — двое детей. Еще десять несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести», — сообщили URA.RU в ведомстве. Всего в регионе за два дня произошло 33 аварии. В одной из них погибла известная журналистка, бывший главный редактор газеты «Искра» (Еткульский район) Алиса Иванникова. Трагедия произошла в Пластовском районе. Вместе с ней ушла из жизни и ее 11-летняя дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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