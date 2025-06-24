На Челябинскую область надвигается теплый атмосферный фронт с дождями

На Челябинскую область надвигается теплый атмосферный фронт, который к 26 июня принесет небольшие осадки, местами возможны грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Регион остается под влиянием антициклона, но к западным районам Челябинской области приближается теплый атмосферный фронт. Там пройдут небольшие дожди», — пояснили метеорологи.
В целом синоптики обещают в регионе переменную облачность, днем местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ночью температуры могут опуститься до трех градусов тепла, в среднем 8-13 градусов, днем 21-26 градусов. В Челябинске без осадков, ночью 11-13 градусов, днем до 26 градусов тепла.
Метеорологи предупреждали о грозовом фронте, который придет на смену похолоданию. Сейчас в области наблюдаются температурные качели с суточными перепадами свыше 20 градусов.
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